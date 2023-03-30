"Милан" предложил Ибрагимовичу продлить контракт

Златан Ибрагимович Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Милан" предложил нападающему команды шведу Златану Ибрагимовичу подписать новое соглашение, сообщает TMW.

Срок действия контракта должен составит 1 год, по его условиям 41-летний футболист получит 1,5 млн евро без учета бонусов.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в 2020 году, стал в его составе чемпионом Италии. Победителем Серии А с "Миланом" он стал дважды, три раза – с "Интером". Также он успешно выступал в "Аяксе", "Ювентусе", "Барселоне", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед".