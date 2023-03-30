Исполком РФС утвердил компенсационные выплаты за подготовку игроков

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз утвердил размер компенсационных выплат за подготовку игроков, сообщает пресс-служба РФС.

"Российским футбольным союзом будет введён Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% и 5% от зарплаты соответственно. Средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов", - говорится в сообщении.

"Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных", - отмечается в заявлении РФС.

Ранее система, которую заменит Единый ежегодный взнос, состояла из трёх различных выплат - компенсации за подготовку при подписании первого трудового договора, солидарных выплат, а также регистрационного взноса солидарности.

Между тем, сохранятся все международные солидарные выплаты, которые предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы.

Исполком РФС проходит в четверг в Москве.