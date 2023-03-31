Завершено строительство Академии спорта "Динамо"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Работы по возведению крупного спортивного комплекса Академии "Динамо" у Петровского парка завершены, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Общая площадь трехэтажного сооружения составляет около 30 тысяч квадратных метров. Здание у Петровского парка соседствует со стадионом "ВТБ Арена" и органично дополняет инфраструктуру основного спортивного сооружения", - сказал Войстратенко журналистам в пятницу.

Он отметил, что сейчас на объекте проходит итоговая проверка, после чего будут оформлены документы для последующего открытия. "Возведение объекта началось в 2021 году, все его этапы проходили под постоянным надзором наших инспекторов. Всего за время строительства спортивного комплекса мы провели 12 выездных проверок", - рассказал Войстратенко.

Он напомнил, что всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" отпразднует 18 апреля 100-летний юбилей. "Новый спорткомплекс станет подарком не только для динамовцев, но и для всех москвичей", - подчеркнул Войстратенко.

Как сказал гендиректор ГК "Галс-Девелопмент" (инвестор проекта) Виктор Адамов, спортивно-тренировочный комплекс "Динамо" разделен на несколько зон.

"На ледовой арене оборудована площадка по стандарту НХЛ размером 60 на 26 метров и установлены трибуны вместимостью 100 человек", - сказал Адамов.

Также здесь размещен тренажерный зал, сушильные и комнаты для заточки коньков.

"Для таких видов спорта как волейбол, баскетбол и гандбол предназначен универсальный спортивный зал. Он оснащен специальными разделительными занавесами для того, чтобы можно было проводить разные соревнования или тренировки одновременно. Здесь трибуны вмещают до тысячи человек", - добавил Адамов.

Кроме того, по его словам, в составе комплекса обустроили манеж размером 70 на 40 метров с раздевалками и тренерскими для занятий футболом.

"Отдельно в Академии расположен зал спортивной гимнастики с зоной хореографии. Вместимость трибун гимнастической части комплекса составляет 400 человек", - сказал Адамов.

Представитель инвестора рассказал, что в ходе реализации проекта была благоустроена прилегающая территория. Также спорткомплекс будет оборудован наземным паркингом на 100 машиномест.