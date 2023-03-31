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Гол "Спартака" в ворота "Урала" признан лучшим в марте в РПЛ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Руслан Литвинов стал автором лучшего гола в чемпионате России по итогам марта, сообщает пресс-служба РПЛ.

Он поразил ворота екатеринбургского "Урала" на 75-й минуте матча 18-го тура после серии передач в касание, в результате чего "Спартак" ушел от поражения, а матч завершился со счетом 2:2. Первый гол в составе "Спартака" забил также Литвинов.

Отмечается, что помимо Литвинова были номинированы Малком ("Зенит"), Игорь Лебеденко ("Торпедо"), Кирилл Капленко, Дмитрий Воробьёв (оба – "Оренбург"), Кади Боржес ("Краснодар"), Руслан Магаль ("Факел") и Максим Глушенков ("Локомотив").

За Литвинова проголосовали эксперты РПЛ (три голоса из пяти) и комментаторы "Матч Премьер" (два голоса, как и у Кирилла Капленко). У болельщиков первое место занял Максим Глушенков и его гол в ворота "Краснодара" после паса пяткой Артема Дзюбы.

РПЛ Спартак Урал Руслан Литвинов
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