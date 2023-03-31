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Медведев победил Хачанова и вышел в финал пятого турнира подряд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира АТР Masters-1000 в Майами (США).

В пятницу в 1/2 финала Медведев нанес поражение другому представителю России Карену Хачанову - 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Хачанов занимает 16-ю строчку.

Соперником Медведева в финале может стать первая ракетка мира Карлос Алькарас, в случае, если испанец пройдет итальянца Янника Синера (11).

В 2023 году на счету россиянина три титула АТР подряд - ATP-250 в Катаре и ATP-500 в Роттердаме и Дубае. В следующем после них турнире - Masters в Индиан-Уэллсе - Медведев дошел до финала, где проиграл Алькарасу.

Призовой фонд Miami Open-2023 составляет 8 млн 800 тыс. долларов.

Даниил Медведев АТР Майами США Карен Хачанов
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