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"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ
Иван Сергеев ("Зенит")
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) победили соперников из екатеринбургского "Урала" в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Победу "Зениту" принес дубль Ивана Сергеева (76-я и 86-я минуты).

"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 51 очко. "Урал" занимает десятое место, у клуба 25 очков.

В 22-м туре "Зенит" 9 апреля сыграет с московским "Локомотивом". "Урал" 8 апреля встретится с "Ахматом" (Грозный).

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