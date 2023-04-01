"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) победили соперников из екатеринбургского "Урала" в матче 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Победу "Зениту" принес дубль Ивана Сергеева (76-я и 86-я минуты).
"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 51 очко. "Урал" занимает десятое место, у клуба 25 очков.
В 22-м туре "Зенит" 9 апреля сыграет с московским "Локомотивом". "Урал" 8 апреля встретится с "Ахматом" (Грозный).