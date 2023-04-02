Поиск

Рыбакина проиграла Квитовой в финале турнира Masters в Майами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила чешке Петре Квитовой в финале теннисного турнира серии Masters, который завершился в Майами (США).

Результат встречи - 6:7 (14:16), 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

Рыбакина занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Квитова - 12-я.

Квитова выиграла 30-й титул на турнирах под эгидой WTA.

Рыбакина - уроженка Москвы, она представляла Россию до 2018 года.

теннис Masters
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Урал" в матче РПЛ

Кержаков покинул пост главного тренера "Кармиотиссы" спустя два месяца после назначения

"Ак Барс" в овертайме победил "Авангард" на старте полуфинальной серии плей-офф КХЛ

"Ак Барс" в овертайме победил "Авангард" на старте полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ВФЛА одобрила кандидатуру Мащенко на пост главного тренера сборной по легкой атлетике

Полуфиналы Кубка Гагарина. Расклад

Полуфиналы Кубка Гагарина. Расклад

Медведев победил Хачанова и вышел в финал пятого турнира подряд

Медведев победил Хачанова и вышел в финал пятого турнира подряд

Российских и белорусских теннисистов допустили до Уимблдона

Российских и белорусских теннисистов допустили до Уимблдона

Медведев сыграет с Хачановым в полуфинале турнира Masters в Майами

Дюков призвал перестать рефлексировать по Fan-ID и начать ходить на стадионы

Дюков призвал перестать рефлексировать по Fan-ID и начать ходить на стадионы

Бах предрек крах системы спорта при вмешательстве властей стран в движение ОИ

Бах предрек крах системы спорта при вмешательстве властей стран в движение ОИ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });