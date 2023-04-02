Рыбакина проиграла Квитовой в финале турнира Masters в Майами
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила чешке Петре Квитовой в финале теннисного турнира серии Masters, который завершился в Майами (США).
Результат встречи - 6:7 (14:16), 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.
Рыбакина занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Квитова - 12-я.
Квитова выиграла 30-й титул на турнирах под эгидой WTA.
Рыбакина - уроженка Москвы, она представляла Россию до 2018 года.