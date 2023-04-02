Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Макс Ферстаппен на трассе во время Гран-при Австралии "Формулы-1" в Мельбурне Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Нидерландский пилот команды Red Bull (Австрия) Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем гонки Гран-при Австралии - третьего этапа "Формулы-1" сезона-2023.

Вторым на автодроме в Мельбурне финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes с отставанием +0,179 сек. Третьим к финишу пришел испанец Фернандо Алонсо (+0,769) из Aston Martin.

Действующий чемпион Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне и продолжает единолично лидировать в личном зачете, набрав 69 очков. Его напарник по команде мексиканец Серхио Перес идет вторым (54). Алонсо (45) - третий.

Хэмилтон поднялся на четвертое место, имея в активе 38 баллов.

Кубок конструкторов возглавляет Red Bull (123).

Четвертый этап сезона - Гран-при Азербайджана - пройдет в Баку 28-30 апреля.