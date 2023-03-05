Ферстаппен выиграл стартовый этап в новом сезоне "Формулы-1"
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Нидерландский пилот команды Red Bull (Австрия) Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем гонки Гран-при Бахрейна - первого этапа "Формулы-1" сезона-2023.
Вторым на автодроме в Сахире финишировал напарник Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.
Тройку призеров замкнул испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin (Великобритания).
Ферстаппен - действующий чемпион "Формулы-1".
Алонсо сменил в команде четырехкратного чемпиона "Формулы-1" Себастьяна Феттеля. Сам испанец - обладатель двух чемпионских титулов.
Второй этап сезона - Гран-при Саудовской Аравии - пройдет 17-19 марта.