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"Краснодар" забил шесть безответных мячей "Химкам" в матче РПЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" обыграли подмосковные "Химки" в 21-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Химках завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Дубль в составе "Краснодара" оформил Джон Кордоба (47-я и 56-я минута), еще по одному голу забили Жоау Батчи (23), Кади (63), Алексей Ионов (78) и Никита Кривцов (86).

Большую часть матча "Химки" провели в меньшинстве - на 27-й минуте арбитр удалил Виталия Лысцова.

"Краснодар" идет на восьмом месте в таблице чемпионата, у клуба 32 очка. "Химки" занимают 15-ю позицию, имея в активе 13 очков.

В следующем туре "Краснодар" 9 апреля сыграет с "Пари НН", "Химки" в тот же день встретятся с ЦСКА.

футбол Краснодар Химки РПЛ
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