ЦСКА обыграл "Факел" в матче РПЛ
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА победил воронежский "Факел" в 21-м туре Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Воронеже завершилась со счетом 2:0. Победу ЦСКА принесли голы Фёдора Чалова (21-я минута, пенальти) и Ивана Облякова (77).
ЦСКА занимает четвертое место в таблице, у клуба 38 очков. "Факел" располагается на 14-й позиции (17 очков).
В следующем туре ЦСКА 9 апреля сыграет с "Химками". "Факел" днем ранее встретится с московским "Торпедо".