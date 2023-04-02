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ЦСКА обыграл "Факел" в матче РПЛ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА победил воронежский "Факел" в 21-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Воронеже завершилась со счетом 2:0. Победу ЦСКА принесли голы Фёдора Чалова (21-я минута, пенальти) и Ивана Облякова (77).

ЦСКА занимает четвертое место в таблице, у клуба 38 очков. "Факел" располагается на 14-й позиции (17 очков).

В следующем туре ЦСКА 9 апреля сыграет с "Химками". "Факел" днем ранее встретится с московским "Торпедо".

футбол ЦСКА Факел РПЛ
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