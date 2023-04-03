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Спартак Гогниев покинул пост главного тренера "Химок"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Химки" и главный тренер команды Спартак Гогниев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев поблагодарил руководство "Химок" "за доверие и возможность тренировать клуб премьер-лиги". "От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач", - сказал 42-летний специалист.

Гогниев тренировал "Химки" с сентября 2022 года. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб занимает 15-е (предпоследние) место после 21-го тура. 2 апреля "Химки" со счетом 0:6 потерпели поражение от "Краснодара" в домашнем матче РПЛ.

Химки футбол Спартак Гогниев
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