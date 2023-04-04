Российских борцов допустили до международных турниров

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить до турниров под своей эгидой российских и белорусских борцов, заявил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

"Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК)", - написал Брюсов в телеграме.

По его словам, исполком также предлагает МОК "смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями".

Брюсов также отметил, что "спортсмены юношеских сборных России и Белоруссии (U15 и U17) не будут проверяться на предмет связи с военными организациями".

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине, также запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, ЦСКА и "Динамо". Сохраняется запрет российских и белорусских спортсменов на участие в командных видах спорта.

Участие россиян и белорусов в Олимпийских игра будет обсуждаться позднее, отметил глава МОК Томас Бах.