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"Динамо" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Соболев забил и в свои, и в чужие ворота

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" и столичного "Спартака" не определили победителя в 22-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе "Спартака" завершилась со счетом 3:3. В составе "Спартака" отличились Александр Соболев (7-я и 88-я (пенальти) минуты) и Кейта Бальде (40). За "Динамо" забили Арсен Захарян (35) и Денис Макаров (66), также в активе команды автогол Соболева (45).

"Спартак" идет на третьей позиции, набрав 42 очка. "Динамо" занимает шестое место, у клуба 36 очков.

В 23-м туре "Динамо" сыграет с "Пари НН", "Спартак" - с "Торпедо". Оба матча пройдут 15 апреля.

Динамо Спартак
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