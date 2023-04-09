Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону

Проведение партий запланировано на 9-10 апреля, 12-13 апреля, 15-16 апреля, 18 апреля, 20-21 апреля, 23-24 апреля, 26-27 апреля, 29 апреля. В случае если победитель после этих партий выявлен не будет, 30 апреля состоится тай-брейк.

Призовой фонд чемпионского поединка составит 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.