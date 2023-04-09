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Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии матча за шахматную корону

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем завершилась вничью.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023 года стартовал в воскресенье в Астане. Россиянин начал белыми фигурами. В итоге партия завершилась на 49-м ходу.

Счет противостояния, таким образом, равный 0,5:0,5. Вторая партия состоится в понедельник. Начало в 12:00 МСК.

Проведение партий запланировано на 9-10 апреля, 12-13 апреля, 15-16 апреля, 18 апреля, 20-21 апреля, 23-24 апреля, 26-27 апреля, 29 апреля. В случае если победитель после этих партий выявлен не будет, 30 апреля состоится тай-брейк.

Призовой фонд чемпионского поединка составит 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.

Ян Непомнящий Китай Дин Лижэнь шахматы
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