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"Краснодар" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Краснодар" обыграл со счетом 3:1 "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

В составе победителей дублем отметился полузащитник Никита Кривцов (4 и 14 минуты). Еще гол на счету колумбийского нападающего Джона Кордобы (62). За нижегородцев пенальти реализовал форвард Тимур Сулейманов (71).

"Краснодар" набрал 35 очков и в турнирной таблице поднялся на седьмое место. "Пари НН" находится в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, имея в активе 19 баллов. Команда, которую 4 апреля возглавил Сергей Юран, потерпела пятое поражение подряд.

15 апреля в 23-м туре нижегородцы сыграют в гостях с московским "Динамо", краснодарцы на выезде встретятся с "Сочи".

Пари Нижний Новгород Краснодар футбол РПЛ
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