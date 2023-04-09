"Зенит" в Москве обыграл "Локомотив" в 22-м туре РПЛ
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от соперников из петербургского "Зенита" в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Поединок, состоявшийся в воскресенье на столичной "РЖД Арене", завершился со счетом 1:2. На гол полузащитника хозяев Максима Глушенкова (26 мин) гости ответили точным ударом бразильского хавбека Вендела (40).
На 77-й минуте "железнодорожники" забили в свои ворота - автогол на счету Сергея Погостнова. Мяч попал в защитника после удара колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьерры.
"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 54 очка. "Локомотив" занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 баллов.