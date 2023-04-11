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Российские спортсмены примут участие в Боливарианских играх

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены выступят на V Боливарианских играх АЛБА, которые пройдут 21-29 апреля в Каракасе и Ла-Гуайра (Венесуэла), сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.

В соревнованиях примут участие около 3500 спортсменов из 11 стран: Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Люсии, Гренадв, Сент-Китс и Невис, а также России.

Спортсмены РФ получили приглашение на эти игры в феврале на встрече министра спорта РФ Олега Матыцина и его коллеги из Венесуэлы Мервина Энрике Мальдонадо Урданета.

В состав российской делегации вошли 48 спортсменов. Они выступят в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, каратэ, настольному теннису, прыжкам на батуте, тяжёлой атлетике, художественной гимнастике.

Всего на играх будут разыграны медали в 35 видах спорта.

Венесуэла Каракас РФ Ла-Гуайра
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