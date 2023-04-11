Даниил Медведев опустился на пятое место рейтинга ATP

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована во вторник на сайте организации.

Теперь он занимает пятое место, тогда как в предыдущей версии располагался строчкой выше. Российского теннисиста опередил норвежец Каспер Рууд, поднявшийся с пятого на четвертую ступень.

Тройка лидеров осталась без изменений: первое место занимает Новак Джокович (Сербия), второе – Карлос Алькарас (Испания), третье – Стефанос Циципас (Греция).

Россиянин Андрей Рублев и канадец Феликс Оже-Альяссим остались на шестом и седьмом местах соответственно. На восьмое с девятого место поднялся итальянец Янник Синнер, на девятое с восьмого опустился датчанин Хольгер Руне. Десятое место удерживает американец Тейлор Фриц.