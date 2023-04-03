Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев поднялся на четвертое место

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович вернул себе статус первой ракетки мира, обновленная версия рейтинга ATP опубликована в понедельник на сайте организации.

Он опередил испанца Карлоса Алькараса, выбывшего из турнира категории Masters в Майами после полуфинала. В результате Алькарас опустился на вторую строчку.

Третье место сохранил за собой представитель Греции Стефанос Циципас. На четвертое с пятого поднялся россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в Майами. С четвертой на пятую строчку опустился норвежец Каспер Рууд.

С седьмого на шестое место поднялся россиянин Андрей Рублев – несмотря на ранний вылет из турнира в Майами. Он поменялся позициями с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Проигравший Медведеву в финале соревнования в Майами итальянец Янник Синнер поднялся на две ступени – на девятую. ТОП-10 замыкает американец Тейлор Фриц.