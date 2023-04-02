Даниил Медведев выиграл турнир Masters в Майами

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира серии Masters, который завершился в Майами (США).

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и закончилась с результатом 7:5, 6:3.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Синнер идет на 11-й строчке.

Медведев выиграл четвертый турнир под эгидой ATP в текущем сезоне. Всего на счету 27-летнего россиянина 19 титулов ATP, из которых 5 на турнирах серии Masters.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд Miami Open-2023 составляет $8 млн 800 тыс.