Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира Masters в Монте-Карло
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Алехандро Давидовича Фокину в первом круге турнира категории Masters в Монте-Карло.
Результат встречи - 6:2, 6:2 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 12-е место, Давидович Фокина - 24-е.
Во втором круге российский теннисист сыграет с победителем пары Дэниел Эванс (Великобритания, №28 рейтинга ATP) - Илья Ивашко (74).
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Монте-Карло - 5,7 млн евро.