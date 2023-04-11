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Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Алехандро Давидовича Фокину в первом круге турнира категории Masters в Монте-Карло.

Результат встречи - 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 12-е место, Давидович Фокина - 24-е.

Во втором круге российский теннисист сыграет с победителем пары Дэниел Эванс (Великобритания, №28 рейтинга ATP) - Илья Ивашко (74).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Монте-Карло - 5,7 млн евро.

Карен Хачанов теннис
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