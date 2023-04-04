Надаль и Алькарас пропустят турнир в Монте-Карло

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас заявили о том, что не смогут выступить на турнире категории Masters в Монте-Карло.

Свое снятие с соревнования оба спортсмена объяснили в сообщениях в твиттере проблемами со здоровьем.

Четырнадцатая ракетка мира Надаль последний матч провел в январе этого года в рамках Australian Open, проиграв во втором круге.

Алькарас, занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов второе место, на прошлой неделе дошел до полуфинала турнира Masters в Майами. На тот момент он был первой ракеткой мира и, проиграв в 1/2 финала, уступил этот статус сербу Новаку Джоковичу.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 8 по 16 апреля.

Действующий победитель – Стефанос Циципас (Греция). Чаще всех турнир выигрывал Надаль (11 раз).