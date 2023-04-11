Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев нанес поражение испанцу Хауме Муньяру во втором круге теннисного турнира категории Masters в Монте-Карло.

Рублев победил соперника, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает 83-е место, со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Россиянин был освобожден от участия в первом круге соревнования. В третьем он может сыграть со своим соотечественником, 12-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Однако тот еще не знает соперника по второму раунду, это будет победитель пары Дэниел Эванс (Великобритания, №28 рейтинга ATP) - Илья Ивашко (Белоруссия, 74). Расписание стартовых раундов турнира сформировано так, что здесь одновременно идут программы и первого, и второго кругов.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Монте-Карло - 5,7 млн евро.

Действующий победитель – Стефанос Циципас (Греция). Чаще всех турнир выигрывал Рафаэль Надаль (Испания, 11 раз). Надаль, как и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, снялся с турнира.