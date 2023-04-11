Талалаев стал пятым главным тренером "Химок" в сезоне-2022/23

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Торпедо" занял аналогичный пост в "Химках", заявил инвестор подмосковного футбольного клуба Туфан Садыгов.

"Контракт с Талалаевым подписан", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".

50-летний специалист стал пятым главным тренером "Химок" в нынешнем сезоне. Команда начала играть в турнире под руководством Сергея Юрана, в августе 2022 года его сменил Николай Писарев, почти через месяц на должность был назначен Спартак Гогниев. После отставки Гогниева в начале апреля 2023 года исполнял обязанности главного тренера "Химок" Ринат Билялетдинов.

Для Талалаева "Химки" - третий клуб в сезоне. До этого в нынешнем чемпионате он возглавлял "Ахмат" (Грозный) и "Торпедо" (Москва).

"Химки" и "Торпедо" являются аутсайдерами этого сезона, набрав по 13 очков. Они занимают 15-е и 16-е места соответственно. У подмосковной команды имеется преимущество по дополнительным показателям.