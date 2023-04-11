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Джокович с трудом победил 198-ю ракетку мира из России Гахова в Монте-Карло

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович выиграл у занимающего 198-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянина Ивана Гахова на турнире категории Masters в Монте-Карло.

Встреча второго круга завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу серба. Матч продолжался 1 час 48 минут.

В первом круге россиянин смог победить 52-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Джокович, в свою очередь, был освобожден от участия в стартовой стадии турнира.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Монте-Карло - 5,7 млн евро.

Соревнование проходит на грунтовом покрытии.

Действующий победитель - Стефанос Циципас (Греция). Чаще всех турнир выигрывал Рафаэль Надаль (Испания, 11 раз). Надаль, как и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, снялся с турнира.

Новак Джокович теннис
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