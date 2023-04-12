Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в третьей партии чемпионского матча

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Третья партия матча за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и Дин Лижэнем (Китай) в Астане завершилась вничью.

Россиянин играл белыми фигурами, партия завершилась после 30 ходов.

Счет в матче - 2:1 в пользу Непомнящего, которому ранее удалось выиграть вторую партию черными фигурами.

Четвертая партия (россиянин будет играть черными фигурами) запланирована на 13 апреля. Расписание остальных партий: 15-16 апреля, 18 апреля, 20-21 апреля, 23-24 апреля, 26-27 апреля, 29 апреля. В случае если победитель после этих партий выявлен не будет, 30 апреля состоится тай-брейк.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.