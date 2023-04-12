Рублев сыграет с Хачановым в третьем круге турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил белоруса Илью Ивашко во втором круге турнира категории Masters в Монте-Карло.

Результат встречи – 7:6 (7:2), 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 12-е место, Ивашко – 74-е.

В следующем круге Хачанов сыграет со своим соотечественником, шестой ракеткой мира Андреем Рублевым.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Монте-Карло - 5,7 млн евро.

Действующий победитель - Стефанос Циципас (Греция). Чаще всех турнир выигрывал Рафаэль Надаль (Испания, 11 раз). Надаль, как и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, снялся с турнира.