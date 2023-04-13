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Обанкротившийся после выигрыша Кубка России "Тосно" объявил о своем возрождении

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области, один сезон проведший в Российской премьер-лиге, возрождается, сообщается на странице ФК в соцсети "ВКонтакте".

"При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК "Тосно" и МКУ СДЦ "Атлант", были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов, будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд "ФК Тосно", - говорится в сообщении.

"В сезоне 2023 все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО", - отмечается в тексте обращения.

"Тосно" в сезоне-2017/18 дебютировал в РПЛ, но покинул ее, заняв одно из последних мест по итогам чемпионата. При этом в том сезона команда выиграла Кубок России. Спустя некоторое время было объявлено о банкротстве клуба, он был расформирован.

футбол Ленинградская область ФК Тосно
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