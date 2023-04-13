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Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии чемпионского матча

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии чемпионского матча
Россиянин Ян Непомнящий
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил сопернику из Китая Дин Лижэню в четвертой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

Россиянин играл черными фигурами, партия завершилась на 47-м ходу.

Счет в матче, таким образом, стал равным – 2:2.

Расписание остальных партий: 15-16 апреля, 18 апреля, 20-21 апреля, 23-24 апреля, 26-27 апреля, 29 апреля. В случае если победитель после этих партий выявлен не будет, 30 апреля состоится тай-брейк.

Победителем можно стать досрочно, для этого надо набрать 7,5 очка.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. Однако в случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.

Ян Непомнящий
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