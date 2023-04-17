Сихарулидзе стал и.о. главы Федерации фигурного катания на коньках России

Антон Сихарулидзе. 2010 год. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Исполком Федерации фигурного катания на коньках России поручил исполнение полномочий президента вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе, сообщает пресс-служба ФФККР.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.

Кандидатура 46-летнего Сихарулидзе была единогласно поддержана всеми членами исполкома.

"Мне это интересно, я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчетно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы", - заявил Сихарулидзе.

Сихарулидзе - вице-президент ФФККР и президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. В 2002 году выиграл Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в паре с Еленой Бережной.

Ранее федерацией руководил олимпийский чемпион 1976 года Алексей Горшков. 17 ноября 2022 года он скончался на 77-м году жизни.