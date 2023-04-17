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Матчи футбольной Первой лиги будут показывать в Китае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футбольная национальная лига договорилась об организации трансляций матчей первенства России среди команд Первой лиги в Китае, сообщается на сайте ФНЛ.

Договор будет действовать "до конца текущего сезона 2022/2023 года с возможностью пролонгации".

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"Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Doyuin", - говорится в сообщении.

Коммерческий директор лиги Роберт Тер-Абрамян считает, что трансляции ее матчей в Китае – "это очень важная история для ФНЛ".

"В этом сезоне мы столкнулись с проблемой того, что за рубежом покупка российского контента не так востребована, как раньше. Для нас эта договоренность – хороший способ продвигать контент в стране, в которой огромное количество населения, на платформе, которая имеет большую аудиторию", - сказал он.

"Этот период до конца сезона мы используем для тестирования сотрудничества, которое включает в себя миссию заработка с точки зрения продажи прав, а также с точки зрения продвижения российского футбола на территории большой страны. Третий момент – это возможность привлекать китайские бренды в качестве спонсоров. Таким образом, мы получаем охват не только российской аудитории, но и китайской", - заявил Тер-Абрамян.

Первая лига является вторым по статусу футбольным дивизионом в России после Российской премьер-лиги.

ФНЛ футбол Китай
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