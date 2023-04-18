Тайсон допустил возможность проведения боя с Холифилдом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон назвал реальной перспективу проведения его поединка против своего соотечественника Эвандера Холифилда.

"Меня можно убедить", - приводит слова Тайсона TMZ.

"Когда я вижу людей, которые платят деньги за продукт, мой разум работает яснее", - добавил 56-летний Тайсон.

Тайсон и Холифилд на ринге встречались дважды. В ноябре 1996 года владевший титулом чемпиона WBA Тайсон проводил первую защиту пояса против Холифилда и проиграл ему техническим нокаутом. В июне 1997 года состоялся реванш. По ходу поединка Тайсон откусил сопернику часть уха, в результате был дисквалифицирован.