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Тайсон допустил возможность проведения боя с Холифилдом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон назвал реальной перспективу проведения его поединка против своего соотечественника Эвандера Холифилда.

"Меня можно убедить", - приводит слова Тайсона TMZ.

"Когда я вижу людей, которые платят деньги за продукт, мой разум работает яснее", - добавил 56-летний Тайсон.

Тайсон и Холифилд на ринге встречались дважды. В ноябре 1996 года владевший титулом чемпиона WBA Тайсон проводил первую защиту пояса против Холифилда и проиграл ему техническим нокаутом. В июне 1997 года состоялся реванш. По ходу поединка Тайсон откусил сопернику часть уха, в результате был дисквалифицирован.

Майк Тайсон бокс Эвандер Холифилд
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