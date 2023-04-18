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Французский хоккеист Да Коста продлил контракт с "Автомобилистом"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий Стефан Да Коста подписал новое соглашение с "Автомобилистом", сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Екатеринбурга.

Контракт "Автомобилиста" с 33-летним французом будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером "Автомобилиста", набрав 56 (20+36 по системе "гол+пас") очков. В плей-офф, где команда выбыла после первого раунда, на его счету 7 (1+6) очков. Всего же за три сезона в Екатеринбурге французский игрок провел 167 матчей, в которых набрал 144 очка, забросив 58 шайб и отдав 86 результативных передач.

Ранее в России Да Коста играл за ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Ак Барс" (Казань).

КХЛ Стефан Да Коста
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