Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии чемпионского матча

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий взял верх над представителем Китая Дин Лижэнем в седьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

Партия завершилась на 37-м году, россиянин играл белыми фигурами. Счет в матче стал 4-3 в пользу Непомнящего.

Следующая партия запланирована на 20 апреля, Непомнящий будет играть черными фигурами.

Непомнящий участвует в матче как победитель турнира претендентов 2022 года. Гроссмейстер из Китая занял в нем второе место, он заменил отказавшегося от игры 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Призовой фонд чемпионского матча - 2 млн евро, из них победитель получит 60%, проигравший - 40%. В случае тай-брейка призовые будут распределены иначе - победитель получит 55% от общего призового фонда, проигравшему достанется 45%.