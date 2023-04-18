Чемпион мира Петровский одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Марк Петровский одержал победу над своим соотечественником Владиславом Вишевым в главном поединке турнира в Уфе во вторник.

Бой представителей тяжелого веса завершился в третьем раунде, Петровский нанес поражение сопернику техническим нокаутом. Поединок был рассчитан на шесть раундов.

В результате чемпион мира-2021 выиграл четвертый бой на профессиональном ринге и третий – нокаутом (поражений спортсмен не имеет). Для Вишева это второе поражение при пяти победах (две – нокаутом).

На момент остановки поединка Вишеву в третьем отрезке дважды был отсчитан нокдаун, боксёр получил сильное рассечение над левым глазом.

"Признаюсь, было неудобно, - сказал Петровский, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России. - Мне противостоял высокий соперник (рост Вишева – 204 см). Потихоньку уже подбирался с дистанции и в третьем раунде зацепил обманным правым – мы готовили этот удар. Дальше мы бы просто продолжили наращивать темп".

"Хочу поблагодарить своего оппонента. Думаю, он недоволен этим поединком, а мы – довольны. Вишев хотел продолжать поединок. Я его как спортсмена понимаю, у него есть спортивная злость, но врач принял такое решение… Главная задача врачей – заботиться о здоровье боксеров. Хочу поблагодарить Федерацию бокса России и Dynamo Boxing Promotions – я выступаю каждые два месяца. Также хочу лично поблагодарить Умара Назаровича Кремлва (главу Международной ассоциации бокса – ИФ) – именно благодаря ему я попал в профессиональный бокс", - отметил Петровский.

В рамках турнира 18 апреля многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов одержал пятую победу по профессионалам. В поединке в легком весе россиянин во втором раунде нокаутировал Лазуруса Шанингву из Намибии. Для африканского боксера поражение оказалось первым в карьере.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютировал чемпион России-2016, двукратный призёр национальных чемпионатов, победитель международных соревнований Сергей Собылинский. В выставочном поединке в полусреднем весе он единогласным решением судей победил Улугбека Каюмбоева из Узбекистана.

В свою очередь, россиянин Гор Хачатрян единогласным решением судей победил Музаффара Расулова из Узбекистана в выставочном поединке.