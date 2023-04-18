РФС объяснил неучастие в азиатском турнире совпадением графика матчей

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз отказался от участия в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) из-за совпадения сроков турнира с соревнованиями в РФ, сообщает пресс-служба РФС.

"Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом FONBET Кубка России по футболу", - говорится в сообщении.

В РФС поблагодарили организаторов азиатского турнира и заявили о продолжении сотрудничества с ними. Также продолжаются переговоры с другими федерациями о проведении товарищеских матчей с участием сборной России в будущем - "о соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей".

Ранее сообщалось, что российская национальная сборная может принять участие в первом чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня 2023 года.