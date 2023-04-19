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"Милан" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя "Наполи"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Милан" завоевал путевку в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА победив по сумме встреч другую итальянскую команду, "Наполи".

Ответный матч в "Неаполе" завершился со счетом 1:1. На 43-й минуте Оливье Жиру вывел "Милан" вперед, на 90+3 минуте футболист "Наполи" Виктор Осимхен сравнял счет.

На 22-й минуте Жиру не реализовал пенальти. На 82-й неудачно пробил с 11-метровой отметки ранее игравший в казанском "Рубине" полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия.

В первом матче этих команд победил "Милан" (1:0).

Борьбу за выход в финал "Милан" поведет с победителем пары "Бенфика" (Португалия) - "Интер" (Италия). В первом матче в этой паре "Интер" победил в гостях со счетом 2:0, ответная игра запланирована на 19 апреля.

Действующий победитель турнира - "Реал" (Испания).

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