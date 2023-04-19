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Около 200 скалолазов из шести стран выступят в международном турнире в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 20 по 23 апреля пройдут международные соревнования по скалолазанию.

"Чемпионат России в олимпийской дисциплине "двоеборье", а также Всероссийские соревнования в дисциплине "скорость" в этом году носят открытый статус. Благодаря этому наряду с сильнейшими спортсменами России их участниками станут скалолазы из Азербайджана, Индии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации скалолазания России.

"Опыт проведения турниров с участием иностранных спортсменов был успешно опробован в 2022 году. Тогда скалолазы стран СНГ выступали на соревнованиях в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Теперь настало время вновь вернуться в столицу, причем в более широкой компании: добавляется еще один континент – Южная Америка", - отметили организаторы.

Ожидается участие 200 спортсменов, в том числе 25 иностранных скалолазов из шести стран. Среди них – победители первенства Азии, финалисты чемпионата Азии и Панамериканских игр.

скалолазание
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