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Ультрамарафонку-рекордсменку дисквалифицировали за использование авто в забеге

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Шотландскую бегунью Йоашу Закшевски дисквалифицировали по итогам ультрамарафона на 80 км за то, что часть дистанции преодолела на автомобиле, сообщает Sky News.

В забеге из Манчестера в Ливерпуль 47-летняя спортсменка финишировала третьей. Однако трекер показал аномальные показания на одном из участков трассы: 4 км шотландка преодолела за 1 минуту 40 секунд. Расследование выявило, что это расстояние она проехала на автомобиле.

В окружении бегуньи уточнили, что за несколько часов до ультрамарафона ей стало плохо, что могло стать следствием только что завершившегося продолжительного перелета из Австралии в Великобританию.

Отмечается, что Закшевски покорительница ряда национальных рекордов. В начале апреля она выиграла 48-часовой забег на 410 км в Тайбэе.

бег Манчестер Ливерпуль
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