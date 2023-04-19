ЦСКА и "Урал" сыграли вничью в Кубке России по футболу
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и московского ЦСКА не определили победителя в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Игра в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе "Урала" отличился Эрик Бикфалви (77-я минута). За ЦСКА забил Хесус Медина (89, пенальти).
Ответный матч команды сыграют 3 мая в Екатеринбурге.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в суперфинал Кубка, проигравшая команда отправится во второй этап финала Пути регионов.
Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак", который уступил тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов.