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ЦСКА и "Урал" сыграли вничью в Кубке России по футболу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" (Екатеринбург) и московского ЦСКА не определили победителя в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе "Урала" отличился Эрик Бикфалви (77-я минута). За ЦСКА забил Хесус Медина (89, пенальти).

Ответный матч команды сыграют 3 мая в Екатеринбурге.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в суперфинал Кубка, проигравшая команда отправится во второй этап финала Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак", который уступил тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов.

ЦСКА Урал
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