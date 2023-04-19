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"Спартак" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из розыгрыша Кубка России

"Спартак" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из розыгрыша Кубка России
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 1:2 потерпел поражение от тольяттинского "Акрона" и завершил участие в розыгрыше Кубка России по футболу.

Встреча в рамках полуфинала Пути регионов прошла в Жигулевске.

Победу хозяевам поля принесли голы Андреса Понсе (41-я минута) и Никиты Салтыкова (45+1). "Спартак" ответил точным ударом Томаша Тавареша (77).

На 23-й минуте игрок "Спартака" Бальде Кейта не реализовал пенальти.

Действующий обладатель трофея "Спартак" завершил участие в текущем розыгрыше Кубка.

"Акрон" вышел в первый этап финала Пути регионов, где встретится с победителем матча "Краснодар" - "Крылья Советов", который начнется в 19:00 мск.

Тольяттинский клуб, выступающий в Первой лиге - втором по силе российском дивизионе, обыграл в турнире четвертую московскую команду из РПЛ подряд. Ранее "Акрон" одержал победы над "Торпедо", "Локомотивом" и "Динамо".

Спартак Акрон футбол
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