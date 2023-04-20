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Семья Шумахера подаст в суд на журнал за сгенерированное ботом интервью с пилотом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Семья Михаэля Шумахера планирует обратиться в суд с иском против немецкого журнала Die Aktuelle, опубликовавшего фейковое интервью с бывшим гонщиком, сообщает ESPN.

Издание позиционировало это интервью как эксклюзивное и первое для Шумахера после того, как в декабре 2013 года он получил тяжелую черепно-мозговую травму и перестал появляться на публике.

"Никаких скудных, туманных полунамеков от друзей. Но ответы от него! Михаэля Шумахера, 54 года!" - говорилось в аннотации к публикации.

Вскоре выяснилось, что на самом деле это не реальное общение журналиста с семикратным чемпионом "Формулы-1": интервью с Шумахером было сгенерировано чат-ботом с искусственным интеллектом.

Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время падения на лыжах в конце 2013 года.

Михаэль Шумахер
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