Емельяненко-младший высоко оценил шансы Павловича на победу в главном бое турнира UFC

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко сомневается, что американец Кертис Блейдс сможет навязать борьбу россиянину Сергею Павловичу на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

"Серега сейчас на хорошем ходу — роняет соперников. Молодец. Надеюсь, что проблем в партере против Блейдса у Павловича не будет. Хотя еще большой вопрос: сможет ли Блейдс создать эти проблемы. Желаю Сергею добиться очередной быстрой победы и добраться до чемпионского пояса", - приводит слова Емельяненко "Матч ТВ".

Поединок бойцов тяжелого веса возглавит турнир и пройдет в ночь на 24 апреля по московскому времени.

На счету 30-летнего Павловича в смешанных единоборствах 17 побед (14 – нокаутом), в том числе пять побед в UFC, при одном поражении. 32-летний Блейдс также имеет в своем активе 17 побед (12 – нокаутом), потерпев при этом три поражения. Серия побед в UFC составляет три поединка.