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Россиянин Павлович поднялся на второе место рейтинга тяжеловесов в UFC

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович поднялся на вторую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в категории представителей тяжелого веса.

Обновленная версия опубликована во вторник на сайте организации.

До этого россиянин располагался на третьем месте.

Возглавляет рейтинг среди тяжеловесов француз Сирил Ган. Действующим чемпионом UFC в этой весовой категории является американец Джон Джонс.

В ночь на 23 апреля по московскому времени Павлович одержал победу над американцем Кертисом Блейдсом в главном поединке турнира UFC Flight Night в Лас-Вегасе. Россиянин нокаутировал представителя США в первом раунде.

Сергей Павлович UFC Ultimate Fighting Championship
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