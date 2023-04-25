"Спартак" пожелал выздоровления получившему тяжелую травму игроку "Краснодара"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Спартак" желает как можно быстрее вернуться в строй выбывшему из-за тяжелой травмы полузащитнику "Краснодара" Кади Боржесу, говорится в заявлении московского футбольного клуба во вторник.

"Во вчерашнем матче полузащитник "Краснодара" Кади Боржес получил серьезную травму - переломы лицевой части черепа и сотрясение мозга. От лица всей команды желаем Кади скорейшего выздоровления и возвращения на поле!" - говорится в тексте обращения.

Кади Боржес был заменен на 52-й минуте матча чемпионата России "Спартак" - "Краснодар" 24 апреля после столкновения с защитником московского клуба Георгием Джикией. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "Спартака".