"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:3 нанесли поражение "Краснодару" в матче Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве.

В составе гостей из Краснодара голы реализовали Джон Кордоба (11-я минута), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72). За хозяев два мяча забил Александр Соболев (63, пенальти и 68). Еще по разу отличились Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84).

"Спартак" продолжает занимать третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. "Краснодар" находится на седьмой строчке, имея в активе 38 баллов.