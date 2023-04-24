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"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:3 нанесли поражение "Краснодару" в матче Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве.

В составе гостей из Краснодара голы реализовали Джон Кордоба (11-я минута), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72). За хозяев два мяча забил Александр Соболев (63, пенальти и 68). Еще по разу отличились Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84).

"Спартак" продолжает занимать третье место в турнирной таблице, набрав 48 очков. "Краснодар" находится на седьмой строчке, имея в активе 38 баллов.

Спартак Краснодар футбол
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