Чемпион мира по хоккею Кетов завершил игровую карьеру

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Евгений Кетов решил завершить карьеру игрока, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Нападающий продолжит работу в клубе на тренерской должности", - говорится в сообщении.

По словам 37-летнего Кетова, решение о завершении карьеры не далось ему легко, "но путь каждого игрока рано или поздно заканчивается".

"Здорово, что передо мной сразу открывается новая дорога. Спасибо руководству клуба за невероятное доверие, а всем болельщикам - за поддержку на протяжении всех этих лет. Нацелен только на серьезную работу, все только начинается!" - сказал спортсмен.

Вице-президент и главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг считает, что Кетов "является символом современного СКА"

"Он поучаствовал почти во всех современных успехах армейцев. Кетов всегда был надежным и профессиональным игроком. Неслучайно он является рекордсменом КХЛ по голам в меньшинстве - это один из самых сложных элементов в хоккее, который требует и самоотверженности, и высокого понимания игры, и отменной физической готовности. Когда Кетов выходил на лед, можно было не сомневаться - он не подведет", - приводятся слова Ротенберга.

Кетов перешел в СКА летом 2013 года и провел в клубе десять сезонов. За это время он завоевал два Кубка Гагарина, стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок Континента, стал серебряным призером чемпионата КХЛ и шесть раз выигрывал бронзовые медали.

В 2012 году Кетов в составе сборной России стал чемпионом мира.