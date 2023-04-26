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Глава ОКР назвал произволом рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подверг критике решения Международного олимпийского комитета по условиям допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

СпортМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомМОК выдвинул критерии для россиян и белорусов, ОКР счел это фарсомЧитать подробнее

"Вроде бы МОК услышал критику со стороны ряда организаций по поводу нарушения прав спортсменов, которых не допускают к соревнованиям только по причине их национальности. Однако все остается по-прежнему, и атлетов не допускают все по той же причине. Плюс к тому еще добавляется дискриминация по роду деятельности - принадлежности к тому или иному ведомству", - сказал глава ОКР, которого цитирует в среду агентство БелТА.

"Это нарушает все принципы Олимпийской хартии, это произвол со стороны МОК. Мы будем добиваться изменений таких решений", - отметил Поздняков.

Он добавил, что международные федерации не сказали ничего внятного по вопросу допуска россиян и белорусов к соревнованиям. "Получилось, что они зашли в тупик, и теперь вместе с МОК нужно из него выбираться", - отметил Поздняков.

Поздняков сообщил, что ОКР активно общается со спортсменами, изучает их мнения. В конце мая исполком ОКР выработает рекомендации для спортсменов и федераций в отношении неправомерных решений международных структур.

МОК ОКР Станислав Поздняков
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