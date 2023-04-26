Чемпионат России по футболу в следующем сезоне не поменяет формат

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига создала рабочую группу по обсуждению формата чемпионата страны по футболу, но в следующем сезоне он меняться не будет, заявил президент РПЛ Александр Алаев.

"Кто-то был за изменения, кто-то категорически против. Чтобы дискуссия не выходила в информационное поле, мы создали рабочую группу, которая посмотрит прошлые наработки, изучит новые предложения, посмотрит новый формат Кубка России, где есть вопросы. Самое главное, все изменения будут приниматься после согласования с клубами", - сказал Алаев журналистам.

"В следующем сезоне изменений не будет, это долгая работа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что сезон-2023/2024 РПЛ стартует 23 июля.